

Переговоры Путина и Эрдогана закончились безрезультатно

04.09.2023 21:27





Первая более чем за год личная встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, состоявшаяся в Сочи в понедельник, не принесла результатов.



Путин отказался возвращаться в «зерновую сделку», которая позволила вывезти из украинских портов более 30 млн тонн продовольствия, а Эрдоган не дал «зеленого света» проекту «газового хаба» в Турции, который отчаянно нужен «Газпрому», потерявшему европейский рынок.



«Мы будем готовы реанимировать зерновую сделку, <...> как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции», — повторил Путин позицию, многократно озвученную ранее. Россию «опять надули», когда соглашение продлевалось в предыдущий раз, пожаловался он на пресс-конференции после переговоров: «Теперь мы говорим, мы не против этой сделки, мы готовы в нее немедленно вернуться, как только будут исполнены данные нам обещания».





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