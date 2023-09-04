

В Грузии оперирует не признающая территориальной целостности российская компания

04.09.2023 21:38





В Грузии оперирует не признающая территориальной целостности Грузии и Украины российская логистическая компания CDEK. Подтверждение тому можно найти на официальном сайте организации.



Судя по веб-странице, компания CDEK решила, что Крым — это «республика», часть России, а Южная Осетия (Цхинвальский регион) и Абхазия — не части Грузии, а отдельные «страны».



Так, название города ЦхинвалИ (как его произносят в Грузии) — не вбивается в графу «город отправки», подходит только вариант «ЦхинваЛ». Вписываем — и программа выдает: «Цхинвал, Южная Осетия».



В случае с городом Сухуми в оккупированной Абхазии также вписывается только «СухуМ», выдает: «Сухум, Сухумский район, Автономная Республика Абхазия, Абхазия».



И в случае с украинским Крымом выдает: «Старый Крым, Крым респ., Россия».



Российская логистическая компания занимается доставкой посылок в Армению и страны СНГ и приступила к деятельности в Грузии в январе (хотя основана в 2000 году, как сообщается на сайте).



В Грузии у компании сеть филиалов — в Тбилиси (Дигомский массив), Батуми, Зугдиди, Кутаиси. И скоро — новый офис в Поти.



«Если вам удобнее воспользоваться другим офисом CDEK в Грузии, у нас уже работает 9 офисов, и в ближайшее время планируется открытие еще нескольких. Мы представлены в Тбилиси (5 офисов), Батуми, Зугдиди и Кутаиси.



Скоро откроется новый офис в Поти. Выбирайте ближайший офис, который удобен для вас!», — говорится на странице компании в Instagram.



Telegram-канал Tbilisi Life публикует реакцию представителя руководства компании CDEK на распространеную в соцсети информацию.



«Я лично против политики Путина. Я не могу повлиять на политику РФ или на компанию СДЭК. Я хочу помогать всем, кто нуждается в нормальном курьерском сервисе. Наши услуги — они вне политики. Они — про решения проблемы обычных людей», — говорится в комментарии представителя компании.



Подчеркивается, что CDEK помогает «людям, вне зависимости от их национальности», кроме того, сообщается, что постоянно помогают «фондам».



«Я очень хочу мира в Украине и Грузии», — пишут от имени компании.



Отметим, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, многие российские компании «сбежали» из России в страны региона, Европы, Азии.



Граждане РФ в Грузии регистрируют новые компании или продолжают деятельность своих ранее созданных в РФ стартапов.



Источник: SOVA

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