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В ЕС подтвердили визит Борреля в Грузию


05.09.2023   11:59


Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель совершит визит в Грузию 7-8 сентября.

Информацию о поездке Борреля в Грузию подтвердила европейская внешнеполитическая служба, сообщает "Европейская правда".

"Его первый официальный визит в страну на нынешнем посту предоставит возможность обсудить прогресс на пути европейской интеграции Грузии и обменяться мнениями относительно более широких внешнеполитических и региональных вопросов", – говорится в сообщении.

Во время визита Борреля примет грузинский президент Саломе Зурабишвили.

Также у главного дипломата ЕС запланированы переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и главой МИД Ильей Дарчиашвили.

Ранее о возможном визите Борреля в Грузию сообщал премьер страны Ираклий Гарибашвили, при этом официальный Брюссель эту информацию тогда не подтверждал.

В пятницу президент Евросовета встретился с президентом Грузии, которой правящая партия угрожает импичментом за несогласованные поездки за границу.

Как известно, Еврокомиссия завершает работу над отчетом, в котором оценит прогресс Украины в выполнении рекомендаций, предоставленных вместе с кандидатским статусом, а Грузии – в выполнении рекомендаций для его получения.


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