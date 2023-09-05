

В ЕС подтвердили визит Борреля в Грузию

05.09.2023 11:59





Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель совершит визит в Грузию 7-8 сентября.



Информацию о поездке Борреля в Грузию подтвердила европейская внешнеполитическая служба, сообщает "Европейская правда".



"Его первый официальный визит в страну на нынешнем посту предоставит возможность обсудить прогресс на пути европейской интеграции Грузии и обменяться мнениями относительно более широких внешнеполитических и региональных вопросов", – говорится в сообщении.



Во время визита Борреля примет грузинский президент Саломе Зурабишвили.



Также у главного дипломата ЕС запланированы переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и главой МИД Ильей Дарчиашвили.



Ранее о возможном визите Борреля в Грузию сообщал премьер страны Ираклий Гарибашвили, при этом официальный Брюссель эту информацию тогда не подтверждал.



В пятницу президент Евросовета встретился с президентом Грузии, которой правящая партия угрожает импичментом за несогласованные поездки за границу.



Как известно, Еврокомиссия завершает работу над отчетом, в котором оценит прогресс Украины в выполнении рекомендаций, предоставленных вместе с кандидатским статусом, а Грузии – в выполнении рекомендаций для его получения.





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