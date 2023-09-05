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В ЕС подтвердили визит Борреля в Грузию
05.09.2023 11:59
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель совершит визит в Грузию 7-8 сентября.
Информацию о поездке Борреля в Грузию подтвердила европейская внешнеполитическая служба, сообщает "Европейская правда".
"Его первый официальный визит в страну на нынешнем посту предоставит возможность обсудить прогресс на пути европейской интеграции Грузии и обменяться мнениями относительно более широких внешнеполитических и региональных вопросов", – говорится в сообщении.
Во время визита Борреля примет грузинский президент Саломе Зурабишвили.
Также у главного дипломата ЕС запланированы переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и главой МИД Ильей Дарчиашвили.
Ранее о возможном визите Борреля в Грузию сообщал премьер страны Ираклий Гарибашвили, при этом официальный Брюссель эту информацию тогда не подтверждал.
В пятницу президент Евросовета встретился с президентом Грузии, которой правящая партия угрожает импичментом за несогласованные поездки за границу.
Как известно, Еврокомиссия завершает работу над отчетом, в котором оценит прогресс Украины в выполнении рекомендаций, предоставленных вместе с кандидатским статусом, а Грузии – в выполнении рекомендаций для его получения.
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