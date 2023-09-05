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Куба обвинила Россию в вербовке своих граждан для участия в войне против Украины
05.09.2023 12:03
Власти Кубы заявили о раскрытии операции РФ по вербовке кубинских граждан на войну в Украине. МВД Кубы «проводит работу по нейтрализации и ликвидации сети торговли людьми, действующей из России», сообщает МИД страны.
По данным кубинской полиции, организаторы сети пытались завербовать граждан и на территории России, и на Кубе. Ведомство возбудило уголовные дела в отношении причастных.
«Куба занимает твердую и четкую историческую позицию против наемничества и играет активную роль в ООН, выступая против упомянутой практики и являясь автором ряда инициатив, одобренных в организации. Куба не участвует в войне в Украине», — заявили кубинские власти.
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