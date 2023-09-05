

Генерал Ходжес: Россияне в Грузии чувствуют себя комфортнее, чем в РФ

05.09.2023 12:07





Генерал Бен Ходжес выразил обеспокоенность по поводу того, что в Тбилиси увидел «сотни» автомобилей с российскими номерными знаками.



Американский генерал считает, что в Грузии граждане России чувствуют себя гораздо более комфортнее, чем в РФ.



«В последние несколько дней я по-настоящему забеспокоился, когда увидел сотни автомобилей с российскими номерными знаками, въезжающими в Тбилиси и проезжающими через город. Это — русские, которые чувствуют себя комфортно в Тбилиси. Даже более комфортно, чем в России. Они не хотят воевать от имени России.



Грузия сталкивается с большим вызовом, грузинское правительство сталкивается с большим вызовом, Москва оказывает большое давление, и я надеюсь, что США будут активно работать над поддержкой западных устремлений Грузии», — отметил Бен Ходжес.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





