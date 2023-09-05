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Дэниел Фрид: Мнение, что Запад хочет вовлечения Грузии в войну – полная чушь
05.09.2023 12:13
Бывший американский дипломат и представитель Атлантического совета Дэниел Фрид заявляет, что в США и Европе все понимают, что Грузия находится в уязвимом положении и никто не хочет, чтобы она оказалась перед опасностью.
«Что касается т.н. западного заговора о вовлечении Грузии в войну, то все в США и Европе понимают, что Грузия находится в уязвимом положении и никто не хочет, чтобы Грузия подвергалась опасности. Мы прекрасно понимаем, что Грузия не хочет стать главным поставщиком оружия Украины. Это все понимают. Так что мнение, будто Запад хочет вовлечения Грузии в войну – полная и нечестная чушь. Это просто неправильно», - заявил Дэниел Фрид на международной конференции в Тбилиси.
По его словам, усиление демократии Грузии и институтов Грузии укрепит ее безопасность.
Кроме того, бывший дипломат говорил о войне 2008 года и заявил, что глупо говорить, будто войну спровоцировала Грузия.
«Думаю, на фоне нападения России на Украину мы можем окончательно опровергнуть вздор о том, что Грузия спровоцировала войну, Путин в любом случае собирался напасть на Грузию. Да, у меня был разговор с властями Грузии, я призывал не отправлять войска, но если бы они этого не сделали, Россия все равно напала бы. Война в Украине показывает, что Путин хочет снова завоевать империю и использует для этого силу», - отметил Дэниел Фрид.
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