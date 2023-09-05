

Самадашвили: Решение «Грузинской мечты» начать процедуру импичмента является российским заданием

05.09.2023 12:23





По заявлению одного из лидеров «Лело» Саломе Самадашвили, решение «Грузинской мечты» начать процедуру импичмента президента является российским заданием и очередным препятствием в процессе получения статуса кандидата в Евросоюз. Об этом она заявила журналистам.



«Решение «Грузинской мечты» начать процедуру импичмента – это российское задание, чтобы создалось очередное препятствие для получения нашей страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Это также попытка перенести внимание с того факта, что если сегодня парламентское большинство и должно требовать чьего-то отстранения, то это власть, которая допустила трагедию в Шови и которая по сей день не собирается предпринимать никаких шагов для расследования того, что произошло и что следует изменить в будущем, чтобы мы могли избежать подобных трагедий. Если власть должна требовать чьей-то отставки, то должна требовать отставки премьер-министра, который сделал все и целенаправленно продолжает делать то, чтобы саботировать процесс предоставления статуса кандидата нашей стране, в том числе, препятствуя европейским визитам президента», - сказала Самадашвили.





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