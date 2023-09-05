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Деканоидзе: Не думаю, что импичмент доведут до конца - у них нет 100 голосов
05.09.2023 12:39
«Не думаю, что импичмент доведут до конца, так как правящая команда хорошо знает, что на данном этапе у них нет необходимых 100 голосов, это авантюра, процесс для процесса», —
заявила оппозиционный депутат парламента Хатия Деканоидзе.
По её словам, когда приблизится вопрос об импичменте, международные партнеры сделают заявления в отношении Саломе Зурабишвили, и за этим последуют антизападные заявления «Грузинской мечты».
«Все это служит созданию информационного хаоса и переносу внимания. Это будет радикализация-поляризация. Когда дойдет до вопроса об импичменте, международные партнеры сделают заявления в отношении Саломе Зурабишвили, и за этим последуют антизападные заявления «Грузинской мечты». Я думаю, что начало импичмента – это личная прихоть Бидзины Иванишвили, так как он подходит к вопросу не на государственном уровне, а на личностном, и хочет наказать Саломе Зурабишвили за её проукраинские высказывания», — заявила Деканоидзе.
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