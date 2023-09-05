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Генпрокурор Грузии встретился с председателем Следственного комитета Армении Аргишти Кярамяном
05.09.2023 12:50
Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе встретился с председателем Следственного комитета Республики Армения Аргишти Кярамяном.
На встрече Генеральный прокурор Грузии проинформировал представителей Следственного комитета Армении об основных функциях, деятельности и полномочиях прокуратуры.
Как отметил Ираклий Шотадзе, на основе существующих между странами международных инструментов прокуратура Грузии в будущем будет активно сотрудничать со своими армянскими коллегами и примет все необходимые меры для того, чтобы сотрудничество между двумя государствами в сфере борьбы с преступностью было более эффективным и успешным.
В завершение встречи стороны подчеркнули важность взаимодействия и выразили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в будущем.
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