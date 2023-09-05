

Дэниэл Фрид: Грузия может сделать, это построить демократию, собственные институты и благополучие

05.09.2023 13:28





Бывший заместитель госсекретаря США Дэниэл Фрид поговорил с грузинскими журналистами о текущей войне в Украине и нынешней ситуации в Грузии.



Дэниэл Фрид заявляет, что главное то, что делает правительство, чтобы приблизить страну к европейской семье. По его словам, правительство должно сделать все, чтобы построить страну с сильными институтами, которые укрепят Грузию и защитят её место в европейской семье.



«Грузинская политика – не мое дело. Я американец, мне все равно, какая партия победит на выборах в Грузии. Для Грузии важно построить свою демократию и построить свои институты, чтобы она стала европейской страной. А затем последует институциональный строй. Я знаю, о чем говорю. Поляки и страны Балтии построили свою демократию у себя дома в 1990-х годах, и на основании этого успеха они тогда заявили: мы должны вступить в Евросоюз, мы должны вступить в НАТО, и им это удалось. Ситуация в Грузии наихудшая географически, это все знают. Мы это примем, но главное, что может сделать Грузия, — это построить демократию у себя дома, построить свои собственные институты и добиться благополучия. Это путь, чтобы укрепить Грузию и дать Грузии лучшее будущее. По крайней мере, это моя точка зрения. В Грузии были задержки и прогресс в международной трансформации. Иногда он движется вперед очень быстро и успешно, иногда замедляется. Факт, что будущее Грузии с ЕС в большей степени, чем многие думают, зависит от самой Грузии. Европа откликнется на успех Грузии в процессе реформ. Опять же, не имеет значения, какая партия контролирует ситуацию. Любая партия, «Грузинская мечта», «Единое национальное движение», «За Грузию». Это не имеет значения. Самое главное – это то, что делает правительство, и правительство должно сделать все, чтобы построить правовое государство, построить страну с сильными институтами, которые усилят Грузию и защитят её место в семье европейских наций», – заявил Фрид.



Вместе с тем, по заявлению Дэниэла Фрида, идея о том, что НАТО несет ответственность за вторжение Путина в Украину, является вздором.



«Думаю, на фоне нападения России на Украину мы можем окончательно опровергнуть вздор о том, что Грузия спровоцировала войну, Путин в любом случае собирался напасть на Грузию. Да, у меня был разговор с властями Грузии, я призывал не отправлять войска, но если бы они этого не сделали, Россия все равно напала бы. Война в Украине показывает, что Путин хочет снова завоевать империю и использует для этого силу», — заявил Дэниэл Фрид.







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