

Осенняя сессия парламента началась с минуты молчания по погибшим в результате стихии в Шови

05.09.2023 13:34





Перед началом осенней сессии парламента Грузии минутой молчания почтили память погибших в Шови.



По словам председателя парламента Шалвы Папуашвили, 3 августа страну постигла великая трагедия.



«3 августа этого года нашу страну постигла великая трагедия. В самом любимом для нас райском уголке произошло великое стихийное бедствие, унесшее жизни наших сограждан, в том числе детей и женщин. Я хотел бы еще раз выразить соболезнования семьям погибших, слова здесь, наверное, излишни», — сказал Папуашвили.



3 августа в Шови сошел оползень. В зоне стихийного бедствия обнаружено 31 тело, тела двоих граждан продолжают разыскивать.







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