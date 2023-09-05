

Спикер парламента Грузии обвиняет США в «лицемерном подходе» к демократии

05.09.2023 14:12





Спикер парламента Шалва Папуашвили обвинил США в «лицемерном подходе» к демократии. Так представитель правящей партии «Грузинская мечта» объяснил отсутствие представителей власти на Международной конференции в Тбилиси. Папуашвили заявил, что трибуна на форуме предоставлена «радикальным силам».



Спикер Шалва Папуашвили отметил, что кроме представителей грузинской оппозиции, в конференции принимают участие несколько иностранцев, которые «выделяются распространением дезинформации против Грузии, например, в связи с обходом санкций».



В качестве аргумента Папуашвили привел продолжающееся уголовное дело против бывшего президента США и обвинил американские организации в «двойных стандартах» — то есть они то борются с дезинформацие, то проводят конференции в Тбилиси, на которых выступают те силы, которые после выборов 2020 года также заявляли, что они были «сфальсифицированы».



Спикер уточнил, что «Институт Маккейна и Буша вместе с грузинской организацией, являясь организаторами конференции, пригласили представителей «Европейской Грузии», которые с уверенностью распространяли дезинформацию о выборах 2020 года.



«Таким образом, это двойной стандарт для этих организаций. То есть: с одной стороны, в их стране ведется судебный процесс против бывшего президента на том основании, что он якобы распространял теории заговора о выборах, а с другой стороны, они предоставляют трибуну в Грузии тем радикальным силам, которые распространяют подобные заговоры вокруг грузинских выборов», — заявил Папуашвили.



Он обвинил США в «лицемерном подходе» к демократии.



«Существует двойной стандарт по отношению к демократии. Один стандарт, который, по-видимому, действует в США, и другой, который, по их мнению, должен быть действителен в Грузии.



С одной стороны, если они считают, что распространение дезинформации о выборах в США может быть даже уголовным преступлением, то с другой стороны, в случае с Грузией, те, кто распространяет дезинформацию о грузинских выборах, должны <оказывается> не только не привлекаться к ответственности, но им даже предоставляется трибуна на деньги американских налогоплательщиков. Это лицемерный подход к демократии», — заявил Папуашвили.



Отметим, 4 сентября в Тбилиси начала работу двухдневная Международная конференция «Победа над путинизмом», на которой не присутствовали члены «Грузинской мечты». Главными темами дискуссии являются внешняя политика, демократия, вопросы безопасности в призме мировой обстановки.



Источник: SOVA

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