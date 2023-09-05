

«Путин в любом случае напал бы на Грузию» — Фрид о войне 2008 года

05.09.2023 14:36





Почетный исследователь «Атлантического совета» Дэниел Фрид, который во время российско-грузинской войны 2008 года занимал пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, говорит, что, действительно США предупреждали Тбилиси о провокациях, и Россия в любом случае напала бы на Грузию. Об этом Фрид заявил на 7-й Тбилисской международной конференции.



«Думаю, на фоне нападения России на Украину мы наконец можем, ниспровергнуть эту глупость, что [якобы] Грузия спровоцировала войну. Путин в любом случае планировал напасть на Грузию. Да, у меня были разговоры с грузинскими властями. Я говорим им не отправлять войска… но даже если бы они этого не сделали, Россия все равно напала бы», — сказал Дэниел Фрид.



По мнению американского дипломата, война в Украине доказывает, что Путин «хочет восстановить империю» и готов применять для этого силу.



Фрид также отметил, что он и Мэтью Брайза знали, что Путин хочет войны, и госсекретарь Кондолиза Райс находилась в неловком положении, потому что два главных советника говорили ей, что Путин хочет войны с Грузией и устроит с этой целью провокацию, а очень многие в правительство США заявляли, что это не так.



Кондолиза Райс была достаточно обеспокоена: в июле 2008 года она приехала в Тбилиси, чтобы поговорить с Саакашвили. И помимо прочих вопросов, для того что бы сказать, что военное решение не является выходом для Грузии и не следует вестись на провокации. В этом она была права, однако мы запоздали в активизации наших дипломатических усилий. Мы не были слишком медлительными, но мы были медлительней, чем было нужно. Когда началась война, мы отреагировали правильно», — сказал Фрид.



В этом контексте он напомнил о возвращении грузинских войск из Ирака в Тбилиси.



«Русские предупредили нас, что не смогут гарантировать нашу безопасность, если мы прилетим в аэропорт Тбилиси. Командующий объединенными силами США сказал им, что мы все равно прилетим», — сказал Фрид.



При этом он отметил, грузинская армия потерпела поражение, но не была уничтожена и была готова защищать Тбилиси, а Путин не был готов взять Тбилиси.



По мнению Дэниела Фрида, Грузия, Польша и страны Балтии были правы в своем отношении к России.





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