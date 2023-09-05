

Парламентский секретарь: Импичмент - это ограничение деятельности президента или ее политическое притеснение

05.09.2023 15:22





Это может служить одному - ограничению деятельности президента или ее политическому притеснению, - так откликается парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе на заявления лидеров большинства, которые обвиняют президента в нарушении Конституции и начинают процесс импичмента.



Мсхиладзе заявляет, что президент выполняет свои обязательства.



«Президент Грузии выполняет свой высший долг, это воля народа, президент выполняет предвыборные обещания, краеугольным камнем которых была интеграция страны в Евросоюз и НАТО, а также конституционное обязательство, принять все меры для обеспечения интеграции страны в ЕС и НАТО. Это технический вопрос, который начат большинством и «Грузинской мечтой». Это может служить единственному, ограничить деятельность президента или ее политическое притеснение. Больше ничего сегодня не могу сказать об этом. Процедура импичмента достаточно растянута по времени, поэтому будем ждать развития событий», - сказал Мсхиладзе.





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