

Петер Сийярто: Осенью Грузия должна получить статус кандидата, страна сделала все для этого

05.09.2023 15:36





«Решение о статусе кандидата Грузии является политическим вопросом, и мы требуем от Евросоюза этой политического обязательства, решения, которое должно быть принято осенью», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Грузии Илией Дарчиашвили.



Как отметил Сийярто, осенью Грузия должна получить статус кандидата, так как страна сделала все для этого.



«Мы придаем большое значение сотрудничеству с регионом Кавказа, о чем свидетельствует тот факт, что 11-12 октября в Тбилиси пройдет совместный саммит с участием членов правительств Грузии и Венгрии. В рамках саммита будет подписана инвестиционная программа, а также соглашение о продлении стипендии. На встрече мы также обсудили вопрос предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС. Мы считаем, что Грузия должна получить статус кандидата осенью. Грузия сделала для этого все. Решение о статусе кандидата Грузии является политическим вопросом, и мы требуем от Евросоюза этой политического обязятельства, решения, которое должно быть принято осенью», — заявил Петер Сийярто.







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