

Лидер «Мечты»: если Зурабишвили помилует Саакашвили, она «променяет госинтересы на кресло»

05.09.2023 16:02





Лидер «Мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что, если президент Грузии Саломе Зурабишвили помилует экс-президента Михаила Саакашвили, то это будет означать то, что глава государства «променяет государственные интересы на свое кресло».



Кобахидзе также подчеркнул, что импичмент Зурабишвили — беспроигрышная игра для правящей партии.



«Альянс Саломе Зурабишвили и оппозиции будет обнажен: оппозиция еще раз подтвердит, что она является силой, осуществляющей насилие над Конституцией.



Вы помните, как они злоупотребляли Конституцией Грузии до 2012 года, а теперь делают то же, но уже будучи в оппозиции. Соответственно, мы обнажим все это.



Для нас этот импичмент — абсолютно беспроигрышная игра. Я лично участвую <в подготовке конституционного иска об импичменте>», — заявил председатель партии власти.



Напомним, в феврале 2023 года Саломе Зурабишвили заявила, что третий президент не может быть освобожден даже в случае ее решения о помиловании потому, что он обвиняется еще по трем делам. При этом глава государства добавила, что «страна не сможет восстановить свое лицо и репутацию» с помилованием.



Также в интервью Palitra News она заявила:



«Я уже трижды принимала решения о помиловании людей, чтобы погасить поляризацию, и даже тогда результат не был достигнут. А в этом случае чувства людей гораздо более обостренные. Учитывая очень тяжелые годы, которые помнит общество, я не могу принимать участие в чем-то, что могло бы еще больше углубить поляризацию в стране», — заявила Саломе Зурабишвили.





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