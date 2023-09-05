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Прокуратура предъявила обвинения лицам, напавшим на представителей ЕНД
05.09.2023 16:24
По факту насилия, совершенного группой в ходе противостояния, произошедшего два дня назад в Чохатаури, предъявлены обвинения четырем лицам. Информацию распространяет прокуратура Грузии.
«Прокуратура Грузии предъявила четырем лицам обвинения по факту насилия, совершенного группой.
Следствием, проведенным Министерством ВД, установлено, что 3 сентября в поселке Чохатаури обвиняемые осуществили групповое насилие.
Всем четверым предъявлено обвинение по подпункту «б» части 1 статьи 126 Уголовного кодекса Грузии (насилие, совершенное группой), которая предусматривает до двух лет лишения свободы.
Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании в качестве меры пресечения обвиняемым заключения.
Следствие по уголовному делу продолжается», - говорится в информации.
Напомним, что по данным «Национального движения», 3 сентября в Чохатаури во время распространения информационных буклетов представители «Грузинской мечты» физически расправились с членами «Национального движения».
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