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Прокуратура предъявила обвинения лицам, напавшим на представителей ЕНД


05.09.2023   16:24


По факту насилия, совершенного группой в ходе противостояния, произошедшего два дня назад в Чохатаури, предъявлены обвинения четырем лицам. Информацию распространяет прокуратура Грузии.

«Прокуратура Грузии предъявила четырем лицам обвинения по факту насилия, совершенного группой.

Следствием, проведенным Министерством ВД, установлено, что 3 сентября в поселке Чохатаури обвиняемые осуществили групповое насилие.

Всем четверым предъявлено обвинение по подпункту «б» части 1 статьи 126 Уголовного кодекса Грузии (насилие, совершенное группой), которая предусматривает до двух лет лишения свободы.

Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании в качестве меры пресечения обвиняемым заключения.

Следствие по уголовному делу продолжается», - говорится в информации.

Напомним, что по данным «Национального движения», 3 сентября в Чохатаури во время распространения информационных буклетов представители «Грузинской мечты» физически расправились с членами «Национального движения».


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