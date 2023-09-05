

Курт Волкер: Говоря об Украине, мы не должны забывать найти способ положить конец оккупации Грузии

05.09.2023 16:52





По мнению представителя Центра анализа европейской политики, бывшего посла США в НАТО Курта Волкера, важно сохранить вопрос Грузии в международной повестке дня, и это одна из целей международной конференции в Тбилиси.



«Когда эта конференция была основана впервые, а это произошло в 2015 году, насколько я помню, у нее были две принципиальные задачи, и эти задачи релевантны и сегодня. Первая задача – привезти в Грузию людей с Запада, чтобы они познакомились с этой страной, потому что о Грузии существует много заблуждений, они думают, что эта страна далекая и экзотическая. Полет длится всю ночь, и вы думаете, что это Ближний Восток. Важно привезти этих людей и познакомиться со страной, чтобы они могли почувствовать и увидеть, что Грузия – европейская страна. Культурно, исторически, ментально, по ориентации это европейская страна. Люди, которые сюда приезжают, — влиятельные люди на своей родине;



Вторая цель – обеспечить, чтобы Грузия оставалась в повестке дня. В мире всегда есть кризисы, которые привлекают внимание – война в Ираке, война в Сирии, Ливии, Тайване, теперь и на Украине – и люди могут забыть о взятках. Вот почему важно сохранить тему Грузии в международной повестке дня. Когда мы говорим об агрессии России против Украины, мы должны помнить, что Россия вторглась в Грузию в 2008 году, 15 лет назад, и до сих пор оккупирует грузинские территории. Поэтому, когда мы говорим о путях прекращения войны в Украине, мы не должны забывать, что мы также должны найти способ положить конец оккупации Грузии. Когда мы говорим об ускоренной интеграции Украины в Евросоюз, мы не должны забывать Грузию», — заявил Курт Волкер.



Ежегодная международная конференция «Победа над путинизмом» открылась вчера в Тбилиси.







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