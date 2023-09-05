

Сенатор Чехии: не хочу, чтобы «Мечта» превратилась в «кошмар» для ЕС

05.09.2023 17:20





Сенатор Чехии Павел Фишер заявил, что представители стран ЕС находятся в Тбилиси для того, чтобы помочь Грузии. По словам Фишера, «Грузинская мечта» не должна становиться «кошмаром для граждан» Грузии.



«Партия «Грузинская мечта» может быть мечтой для любого олигарха или части избирателей, но она не должна быть кошмаром для граждан Грузии. Для тех, кто хочет вступить в ЕС. И это — причина, по которой мы должны быть внимательны.



Не вмешиваться во внутренние дела Грузии, сказать грузинам, что мы действительно хотим видеть вас в наших рядах, но вы должны решать свои проблемы. Я не хочу, чтобы партия «Грузинская мечта» превратилась в кошмар для ЕС. Мы здесь для того, чтобы быть рядом и помогать вам обсуждать альтернативы.





Я знаю, что ситуация очень сложная, на фоне борьбы украинцев за суверенитет и независимость и агрессивной войны России. Кроме того, под оккупацией находятся ваши суверенные территории. Мы должны учитывать, что Грузия находится под оккупацией России и что вам нужна помощь», — заявил политик.



Чешский сенатор прямо назвал партию власти «связанной с Россией», именно поэтому, по словам Фишера, эта сила может предложить только то, что в интересах Кремля.



«Те, кто связан с Россией, как «Грузинская мечта», могут предложить решения, которые совместимы с интересами России, но несовместимы с интересами евроатлантической интеграции Грузии. Это выбор, который грузины должны обдумать и сделать», — заявил сенатор Чехии.



Напомним, в Тбилиси 4 сентября стартовала двухдневная Международная конференция «Победа над путинизмом», в которой принимают участие политики, эксперты, аналитики из стран ЕС, США и представители грузинской оппозиции и гражданского сектора.



Главные темы дискуссий — внешняя политика, вопросы безопасности и демократии.



На форуме нет ни одного представителя партии власти «Грузинская мечта». По словам спикера парламента Грузии, причина в том, что трибуна предоставлена «радикальным силам».



Источник: SOVA

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