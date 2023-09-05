

Саакашвили: Путина в Грузии можно победить, если заставить освободить меня

05.09.2023 18:20





Михаил Саакашвили обратился с письмом к участникам Международной конференции «Победа над путинизмом». Третий президент уверен: победить Путина в Грузии можно, если заставить его освободить Саакашвили.



По словам Михаила Саакашвили, как бы парадоксально это ни звучало, Владимира Путина очень легко запугать, если противопоставить ему отвагу.



«Эта конференция проводится с небольшим опозданием. Предполагалось, что она состоится в 2007 году или, по крайней мере, в 2013 году, и называться она должна была «Как остановить Путина».



К сожалению, люди всему учатся медленно, и именно поэтому сегодня мы обсуждаем, как победить Путина. Однако, хотя Путин действительно опасная и неприятная фигура, проблема его персоны — ничто по сравнению с угрозами, которые путинизм представляет для мировой безопасности.



Я встречался с Путиным по меньшей мере 30 раз, и большинство из этих встреч проходили с глазу на глаз. Я пытался установить с ним нормальные, человеческие отношения, но никогда не жертвовал ради этого интересами своей собственной страны. Наконец, в 2008 году я сопротивлялся его агрессии против Грузии и сражался против него во время моего пребывания на должности губернатора Одессы.



Что я могу сказать о Путине? Он — воплощение зла, ненадежный, двуличный, для которого вранье — обычное дело. Он рассматривает зло как средство самореализации, а смирение — как недостаток, признак слабости.



Поэтому, борясь с этим, главное — показать, что мы тверды и нам нечего бояться. Как бы парадоксально это ни звучало, его очень легко запугать, если противопоставим ему отвагу, смелость.



Сражаясь с ним, вам надо быть новаторским, спонтанным и непредсказуемым, потому что именно так он легко запутается, потому что он к такому не готов. Почаще напоминайте ему, что Гаагский суд выдал ордер на его арест.



Поверьте, мысль о том, что однажды ему придется предстать перед судом за преступления, совершенные в Украине и в других местах, очень пугает его, и по ночам он видит это в кошмарных снах.



А в Грузии Путин может потерпеть поражение, если вы заставите российского олигарха освободить меня. Я — пленник Путина, и это будет для него настоящей пощечиной, если он увидит, как я свободно хожу по улицам Киева и Тбилиси», — говорится в письме Михаила Саакашвили.





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