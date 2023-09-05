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Крамер: Надеюсь, что Михаил Саакашвили будет помилован и ему будет дана возможность вернуться в Украину
05.09.2023 19:26
Я надеюсь, что Михаил Саакашвили будет помилован и ему будет дана возможность вернуться в Украину, - об этом заявил бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента США и директор глобальной политики Института Джорджа Буша Дэвид Крамер, присутствующий на международной конференции «Победа над путинизмом» в Тбилиси.
По его словам, помилование Саакашвили не сможет решить в Грузии все проблемы, но уладило бы хотя бы несколько.
«Я и ранее неоднократно отмечал, думаю, что лечение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме постыдно. Надеюсь, он будет помилован и ему будет дана возможность вернуться в Украину. Думаю, это решило бы несколько проблем, но, конечно, не все», - сказал Крамер.
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