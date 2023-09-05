

Экс-омбудсмен создала общественную платформу - «Европейская орбита Грузии»

05.09.2023 20:29





Бывший Народный защитник Нино Ломджария создала общественную платформу «Европейская орбита Грузии».



Как сообщила Нино Ломджария «Интерпрессньюс», цель этой платформы - дать гражданам возможность внести своим активизмом вклад в формирование видения развития будущего Грузии.



«Наша цель – создать гражданскую платформу, которая даст возможность профессионалам из разных областей, которые заняты своей работой, но интересуются и обеспокоены перспективой Грузии, европейским будущим, развитием Грузии, включиться в гражданскую активность и вносить свой вклад в формирование видения развития будущего Грузии; своей активностью способствовать европейской интеграции Грузии. Это платформа не только для профессионалов в конкретной области и выдающихся или успешных людей, но и для любого гражданина, который ищет платформу и возможность для собственного активизма, чтобы эта общественная энергия преобразилась в действие, которое будет способствовать евроинтеграции этой страны и продвинет нас вперед в этом процессе. Наша первая активность следующая: поддерживать и действовать вместе для получения статуса страны кандидата в ЕС. Осталось несколько месяцев, и когда при этом достаточно сложная политическая ситуация, поляризация общества и т. д., мы своими активностями хотим консолидировать общественное мнение о том, насколько важно получить статус», - сказал Ломджария.



На вопрос, намерена ли она сотрудничать с политиками, Ломджария ответила, что платформа гражданская, однако они готовы поделиться своими взглядами с любой стороной.



«Это гражданская платформа, и мы хотим, чтобы она позиционировалась так, хотя мы можем поделиться своими взглядами с любой стороной, любым политиком. Будь то оппозиция или власть, мы приветствуем, если они разделяют эти настроения. Это наша цель, оказать положительное влияние на публичную политическую повестку дня», - сказала Нино Ломджария.



Что касается того, не ожидается ли в предвыборный период преображение «Европейской орбиты Грузии» в политическую партию, Ломджария говорит, что это не планируется, и поясняет, что у нее самой есть планы на будущее в связи с этой платформой.





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