

Госдеп США: Потребность в объединенной Грузии никогда не была ещё такой обязательной

06.09.2023 10:56





«Мы ясно увидели, что грузинский народ видит себя вместе с Европой, а ЕС дал Грузии ясную дорожную карту для достижения статуса кандидата», — заявил на брифинге представитель Госдепа США Ведант Патель.



По его словам, Госдепартамент призывает правительство Грузии и все вовлеченные стороны объединиться и работать вместе над реализацией реформ, необходимых для получения статуса кандидата.



«Мы были четкими, как и грузинский народ. Мы также ясно увидели, что грузинский народ видит себя вместе с Европой, и ЕС дал Грузии ясную дорожную карту для достижения статуса кандидата. Мы призываем правительство Грузии и все вовлеченные стороны объединиться и работать для достижения этой цели, особенно для реализации необходимых реформ для достижения статуса кандидата в ЕС. Потребность в объединенной Грузии никогда не была ещё такой обязательной», — заявил Ведант Патель.







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