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В США ведутся дискуссии о дополнительных санкциях - попадет ли в них Иванишвили?
06.09.2023 11:04
Советник Комитета Сената США по международным отношениям Крис Соча заявил, что ведутся дискуссии о дополнительных санкциях и в отношении олигарха Бидзины Иванишвили.
Ранее США ввели санкции против грузинских судей, которые, по словам Соча, были одобрены членами Конгресса.
«Вопрос санкций все еще остается темой обсуждения в Вашингтоне. Когда Администрация ввела санкции против грузинских судей, члены Конгресса приветствовали это.
Возникли вопросы, что будет дальше — будут ли введены санкции в отношении других судей? Попадут ли и другие субъекты из Грузии в черный список, включая Иванишвили? Обсуждение продолжается — мы ждем последующих шагов от Администрации. <> В Вашингтоне этот вопрос остается открытым.
Санкции против судей — это индивидуальные санкции. Думаю, вы увидите с нашей стороны наблюдение за людьми, грузинским обществом и правительством — то есть за тем, что именно они делают с точки зрения ущемления прав человека, а также стремлений грузинского народа.
Если правительство США или Конгресс определят, что они препятствуют волеизъявлению грузинского народа, то будут дополнительные санкции», — заявил сенатор.
Напомним, 5 апреля 2023 года Госдепартамент США ввел санкции в отношении грузинских судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе по обвинению в коррупции.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что они, как председатели суда и высокопоставленные члены судебной власти, злоупотребляли своим положением.
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