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Глава Германского «Фонда Маршалла»: Оппозиции Грузии и представителям гражданского сектора будет нелегко провести свободные выборы


06.09.2023   11:19


Глава Германского «Фонда Маршалла» Михаил Барановский считает, что оппозиции Грузии и представителям гражданского сектора будет нелегко провести свободные выборы в стране. Поэтому, считает он, в интересах США и ЕС «сделать игровое поле как можно более равным».

«Я не уверен, что грузинскому гражданскому обществу и оппозиции будет легко провести свободные и справедливые выборы. Вы, грузины, говорите нам, что это — наша борьба — да, это так.

Но нам действительно нужно сделать более глубокий шаг, потому что в вашем случае — ваше правительство, а в моем случае нынешнее польское правительство, изучают изменение правил игры в свою пользу.

Я думаю, что в реальных интересах Соединенных Штатов, Европейского союза, глобального Запада обеспечить максимально равные условия игры, а затем честную политическую конкуренцию между более равными конкурентами», — отметил Михаил Барановский.

Барановский принял участие в Международной конференции «Победа над путинизмом», которая прошла в Тбилиси 4-5 сентября.

Отметим, в октябре 2024 года в Грузии состоятся парламентские выборы. А в Польше — 15 октября 2023 года.


Источник: SOVA
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