

29 августа из-за обильных осадков была повреждена инфраструктура примерно по 300 адресам - Каладзе

06.09.2023 12:11





По заявлению мэра столицы Кахи Каладзе, в результате обильных осадков, выпавших в Тбилиси 29 августа, была повреждена инфраструктура примерно по 300 адресам.



Как он отметил на заседании правительства муниципалитета Тбилиси, горячая линия, представители управ и городских служб работали в чрезвычайном режиме.



«Обильные осадки, выпавшие 29 августа, создали очень большую проблему в некоторых районах столицы, в конкретных районах. Как говорят специалисты отрасли, количество осадков, выпавших за эти три часа, как минимум в два раза превысило объем осадков, выпавших 13 июня 2015 года. В результате стихии были повреждены крыши, подъезды, сточные и канализационные сети переполнились илом, повреждены также стены, поддерживающие грунт, особенно в Надзаладевском районе. Мы вывели жителей из нескольких частных домов из-за их аварийности.



Всю ночь представители наших служб и управ делали максимум, чтобы помочь всем, у кого возникла проблема. С 21:00 29 августа до конца дня 30 августа на горячую линию поступило более 600 сообщений в связи с непогодой. Ни одно сообщение мы не оставили без реагирования. Мы побывали везде и оценили текущую ситуацию», - сказал Каха Каладзе.



По его словам, в результате сильных дождей повреждена инфраструктура примерно до по 300 адресам, и в ближайшее время все будет приведено в порядок и восстановлено.



«По районам поврежденные объекты распределились следующим образом: Глдани – 136; Надзаладеви – 114; Сабуртало – 92; Ваке – 78; Самгори – 65; Дидубе – 49; Исани – 30; Мтацминда – 24; Крцаниси – 19; Чугурети – 19. Необходима включенность с нашей стороны, приведение в порядок, реализация конкретных проектов. Средства уже выделены и все будет приведено в порядок». – сообщил мэр.





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