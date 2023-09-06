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Саломе Зурабишвили встретилась с Эммануэлем Макроном
06.09.2023 12:14
Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Информацию об этом Саломе Зурабишвили распространяет в Instagram.
После встречи Саломе Зурабишвили заявила, что побеседовала с Макроном о европейской перспективе Грузии.
«Мы приветствуем вас из Парижа, и я очень рада, что у меня состоялся очень полезный разговор с президентом Франции о нашей будущей европейской кандидатуре», — отметила Саломе Зурабишвили.
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