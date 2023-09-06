

Зурабишвили: С президентом Франции у меня был очень полезный разговор

06.09.2023 12:56





Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как заявила Саломе Зурабишвили, с французским коллегой у нее состоялся разговор о «европейской кандидатуре» Грузии.



«Приветствую вас из Парижа. Я очень счастлива, что с президентом Франции у меня был очень полезный разговор о нашей европейской кандидатуре», - заявила Саломе Зурабишвили.



Видеоматериал заявления Саломе Зурабишвили и Эммануэля Макрона распространяется в социальной сети президента.





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