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Зурабишвили: С президентом Франции у меня был очень полезный разговор


06.09.2023   12:56


Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как заявила Саломе Зурабишвили, с французским коллегой у нее состоялся разговор о «европейской кандидатуре» Грузии.

«Приветствую вас из Парижа. Я очень счастлива, что с президентом Франции у меня был очень полезный разговор о нашей европейской кандидатуре», - заявила Саломе Зурабишвили.

Видеоматериал заявления Саломе Зурабишвили и Эммануэля Макрона распространяется в социальной сети президента.


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