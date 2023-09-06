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Политпартии «Гирчи – Больше свободы» и «Дроа» объединяются
06.09.2023 12:57
«Гирчи – Больше свободы» и «Дроа» объединяются перед выборами. Информацию об этом распространили пресс-службы обеих партий.
«Нас объединяет:
— нулевое сотрудничество с российским режимом;
– четкое видение будущего;
— мотивация замены советской однопартийной системы современным коалиционным правлением западного типа;
Мы создаем нормальный выбор для граждан Грузии», — говорится в информации пресс-службы партии.
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