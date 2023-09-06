Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Политпартии «Гирчи – Больше свободы» и «Дроа» объединяются


06.09.2023   12:57


«Гирчи – Больше свободы» и «Дроа» объединяются перед выборами. Информацию об этом распространили пресс-службы обеих партий.

«Нас объединяет:

— нулевое сотрудничество с российским режимом;

– четкое видение будущего;

— мотивация замены советской однопартийной системы современным коалиционным правлением западного типа;

Мы создаем нормальный выбор для граждан Грузии», — говорится в информации пресс-службы партии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна