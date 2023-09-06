

Йозвиак: Брюссель недоумевает по поводу процедуры импичмента президента Грузии

06.09.2023 12:59





Рикард Йозвиак, главный редактор европейского бюро «Радио Свобода», пишет, что Брюссель с недоумением воспринял начало процедуры импичмента президента Грузии и оценку «Грузинской мечтой» этого шага Саломе Зурабишвили как «нарушение Конституции».



Йозвиак подчеркивает, что явное противостояние между властями Грузии и президентом «поднялось на совершенно иную высоту».



«Несколько дипломатов, с которыми я разговаривал на условиях анонимности, сказали мне, что они не понимают, что плохого в том, что президент страны, желающей вступить в ЕС, едет в Брюссель за свой счет, чтобы попросить о предоставлении статуса кандидата в конце года от имени о своей стране. Саломе Зурабишвили уважают в Брюсселе и других местах, и ее поездка в страны-члены ЕС с целью увеличения поддержки Грузии является «совершенно нормальной», «ожидаемой» и «поощряемой», — пишет журналист.



В преддверии решения о присвоении Грузии статуса кандидата ЕС подобный «демарш» правительства могут навредить, считает Йозвиак и добавляет, что на фоне Тбилиси Киев и Молдова выглядят лучше, а Грузия — «отстает на шаг»:



«Обе страны хорошо выполняют условия, которые были приняты летом 2022 года. Что еще более важно, есть политическая воля двигаться вперед. В случае с Грузией все более неоднозначно. Она уже на шаг отстает от Киева и Кишинева как потенциальная страна-кандидат. Это политический вопрос. Брюссель не видит такого же энтузиазма со стороны Тбилиси, как в двух других странах», — отмечает журналист.



В статье приводятся примеры тому — попытки принять российский закон об «иностранных агентах» и возобновление авиасообщения между Россией и Грузией.



«Это вызвало удивление в Брюсселе. А также заявление главы правительства о том, что вторжение России в Украину последовало за желанием Киева стать членом НАТО», — говорится в статье.



В то же время Рикард Йозвиак «получал знаки» того, что Еврокомиссия по-прежнему будет рекомендовать предоставить Грузии статус кандидата.



«Брюссель не радуется решениям страны в отношении России и не воспринимает всерьез аргумент о том, что риторику Тбилиси об открытии «второго фронта», но в целом они понимают, что давление исходит из Москвы. Кроме того, среди предварительных условий из 12 пунктов для получения статуса кандидата в ЕС не было <достигнуто> соответствия внешней политике ЕС.



Но недавняя драма, связанная с Саломе Зурабишвили, поднимает новые вопросы. <> Один из дипломатов ЕС задался вопросом: «Сколько еще голов они забьют в свои ворота?!», — сообщает журналист.



Йозвиак также отметил, что «впервые» в Брюсселе он услышал мнение, которое до сих пор озвучивала только грузинская оппозиция, — о том, что правительство может намеренно попытаться отказаться от статуса кандидата, чтобы затем выдвинуть обвинения против Брюсселя и показать избирателям, что «ЕС ненадежен и никогда не намеревался принимать Грузию».



Глава европейского бюро «Радио Свобода» считает, что предстоящий 7-8 сентября визит верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля «многое решит».



«Как правило, сообщения о таких визитах публикуются гораздо раньше, чем за неделю, однако после инцидента с Зурабишвили Брюссель воздержался от немедленного подтверждения информации об этой поездке. Эта задержка говорит о слишком многом. Боррель больше не собирается выслушивать лекции о том, как они несправедливо относятся к Грузии. Это последняя попытка, и доброй воли по отношению к Тбилиси почти нет».



Однако есть и «убедительные аргументы» в пользу предоставления статуса кандидата ЕС — Грузии.



«Сейчас есть желание расширить ЕС, и сам блок серьезно рассматривает вопрос о том, как мог бы выглядеть клуб. Это окно возможностей сейчас открыто, но может закрыться в следующем году, когда ЕС перейдет к выборам в Европарламенте и выбору президентов Комиссии и Совета.



Они также принимают во внимание, что статус кандидата больше не имеет большой цены — Босния и Герцеговина получила этот статус в прошлом году, не показав значительного прогресса. Кроме того, Брюссель не хочет, чтобы Грузия отставала от Молдовы и Украины», — пишет журналист.



Есть еще один аргумент: Грузии может быть предложен статус кандидата с оговорками — то есть стране придется выполнить определенные условия, чтобы перейти к следующему этапу — начать переговоры о вступлении.



«Все эти условия расплывчаты. Вы не можете определить степень их исполнения». Это дает ЕС свободу действий. Я не удивлюсь, если другие государства-члены выдвинут дополнительные требования. Например, справедливое проведение парламентских выборов осенью 2024 года. Польша и страны Балтии могут потребовать освобождения экс-президента Михаила Саакашвили для отправки его на лечение, но они не будут писать об этом прямым текстом», — предполагает Йозвиак.



Что касается внешней политики ЕС, которая на фоне антироссийских санкций становится все более важной, с которой надо считаться, то несколько стран Евросоюза «раздражены тем, что уровень выполнения решений единой внешней политики и политики безопасности ЕС (CFSP) в Грузии снизился с 44% до 31%».



И последний аргумент — это политическое решение по Грузии. Оливер Вархели, еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения, намерен дать положительную рекомендацию по предоставлению Грузии статуса кандидата.



SOVA

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