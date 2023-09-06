

Макрон о встрече с Зурабишвили: Я рад, что принял ее, чтобы поговорить о Грузии, кандидатуре в ЕС, будущем страны и региона

06.09.2023 13:21





Как всегда, у меня была очень приятная беседа с госпожой президентом, - заявил после встречи с Саломе Зурабишвили президент Франции Эммануэль Макрон.



Как отметил президент Франции, он говорил с Саломе Зурабишвили о Грузии и кандидатуре в ЕС.



«Большое спасибо, госпожа президент. Сегодня в Париже, как всегда, у меня была очень приятная беседа с госпожой президентом. Я рад, что принял ее, чтобы поговорить о Грузии, кандидатуре в ЕС, будущем страны и региона.



Также хочу выразить свою поддержку смелой борьбе за защиту демократии, верховенства закона, а также европейскому пути, который, я верю, является будущим грузинского народа.



Желаю вам всем большого успеха. Я продолжу поддерживать госпожу президента на этом пути в последующие дни, месяцы и годы, что очень важно для вас и для нас», - сказал Эммануэль Макрон.





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