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Макрон о встрече с Зурабишвили: Я рад, что принял ее, чтобы поговорить о Грузии, кандидатуре в ЕС, будущем страны и региона
06.09.2023 13:21
Как всегда, у меня была очень приятная беседа с госпожой президентом, - заявил после встречи с Саломе Зурабишвили президент Франции Эммануэль Макрон.
Как отметил президент Франции, он говорил с Саломе Зурабишвили о Грузии и кандидатуре в ЕС.
«Большое спасибо, госпожа президент. Сегодня в Париже, как всегда, у меня была очень приятная беседа с госпожой президентом. Я рад, что принял ее, чтобы поговорить о Грузии, кандидатуре в ЕС, будущем страны и региона.
Также хочу выразить свою поддержку смелой борьбе за защиту демократии, верховенства закона, а также европейскому пути, который, я верю, является будущим грузинского народа.
Желаю вам всем большого успеха. Я продолжу поддерживать госпожу президента на этом пути в последующие дни, месяцы и годы, что очень важно для вас и для нас», - сказал Эммануэль Макрон.
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