

Штрафы за незаконное строительство могут существенно вырасти

06.09.2023 13:24





«Разработан законопроект об увеличении штрафов за строительство без разрешения или с нарушением разрешительных условий в охранных зонах культурного наследия, который будет направлен на утверждение в законодательный орган», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании правительства столичного муниципалитета.



По его словам, согласно решению мэрии, с 2017 года ужесточены регуляции и штрафы, поскольку развитие города за счет сноса исторических памятников недопустимо.



«Несмотря на это, введенные санкции в ряде случаев не оказались сдерживающим рычагом для некоторых строительных компаний, и, к сожалению, мы до сих пор сталкиваемся с подобными нарушениями. Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что санкции за нарушения при строительстве в охранных зонах культурного наследия должны быть ужесточены.



У нас активная коммуникация с парламентом Грузии, за что я им благодарен. Мы подготовили законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за строительство без разрешения или с нарушением разрешительных условий в охранных зонах культурного наследия — для I и II классов примерно в три раза, а для IV и V классов — в пять раз», — заявил Каха Каладзе.







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