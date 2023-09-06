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Штрафы за незаконное строительство могут существенно вырасти
06.09.2023 13:24
«Разработан законопроект об увеличении штрафов за строительство без разрешения или с нарушением разрешительных условий в охранных зонах культурного наследия, который будет направлен на утверждение в законодательный орган», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании правительства столичного муниципалитета.
По его словам, согласно решению мэрии, с 2017 года ужесточены регуляции и штрафы, поскольку развитие города за счет сноса исторических памятников недопустимо.
«Несмотря на это, введенные санкции в ряде случаев не оказались сдерживающим рычагом для некоторых строительных компаний, и, к сожалению, мы до сих пор сталкиваемся с подобными нарушениями. Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что санкции за нарушения при строительстве в охранных зонах культурного наследия должны быть ужесточены.
У нас активная коммуникация с парламентом Грузии, за что я им благодарен. Мы подготовили законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за строительство без разрешения или с нарушением разрешительных условий в охранных зонах культурного наследия — для I и II классов примерно в три раза, а для IV и V классов — в пять раз», — заявил Каха Каладзе.
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