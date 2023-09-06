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Чжоу Цзянь: Китай и Грузия — независимые страны, мы имеем право выбирать, кто будет нашим стратегическим партнером
06.09.2023 13:46
«Китай и Грузия являются независимыми странами. Мы имеем право выбирать, кто будет нашим партнером, кто станет нашим стратегическим партнером», — заявил посол Китая в Грузии Чжоу Цзянь.
По его словам, Китай и Евросоюз также связывает стратегическое партнерство.
«Мое личное мнение таково, что мы не сможем добиться успеха в «Среднем коридоре» без Китая и Евросоюза. Почему? Потому что в «Среднем коридоре» важна логистика между Китаем и ЕС. Это производственная мощь и товары, которые производит Китай, а также потребительское пространство в ЕС. Это означает, что без поддержки Китая и ЕС успеха в «Среднем коридоре» не будет. У меня есть информация, что Евросоюз очень активен в «Среднем коридоре», и я думаю, что это еще одна важная платформа сотрудничества Китая и ЕС», — заявил посол Китая в Грузии Чжоу Цзянь.
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