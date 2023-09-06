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У китайских компаний не будет проблем с подключением к строительству порта Анаклия - посол
06.09.2023 14:55
В целом инфраструктурные проекты инициативы «Один пояс – один путь» и «Средний коридор» являются предметом интереса китайских компаний, - об этом заявил журналистам посол КНР Чжоу Цзянь, отвечая на вопрос об Анаклии.
«В случае соответствующих условий, у китайских компаний не будет проблем с подключением к строительству порта Анаклия, а также к другим проектам», - сказал Чжоу Цзянь.
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