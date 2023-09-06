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Премьер-министр Грузии встретился с первым вице-президентом EBRD
06.09.2023 15:51
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили встретился с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Юргеном Ригтеринком.
Разговор на встрече коснулся текущих и запланированных проектов, поддерживаемых EBRD в Грузии.
Глава правительства поблагодарил вице-президента Европейского банка реконструкции и развития за поддержку.
Было отмечено, что EBRD в должной степени реагирует на заданные стратегические направления, что позволяет осуществлять важные реформы.
На встрече было отмечено, что портфель EBRD в Грузии составляет около пяти миллиардов евро по 287 проектам. 82% этих инвестиций приходится на частный сектор.
На встрече стороны обсудили текущие и запланированные структурные реформы в направлении транспорта и логистики в Грузии, а также ход реализации крупных инвестиционных проектов. В частности, потенциал «Среднего транспортного коридора», видение правительства Грузии в развитии портовой инфраструктуры Черного моря, включая проекты нового международного аэропорта Тбилиси и глубоководного порта Анаклия. Стороны обсудили вопросы энергетической безопасности и инвестиционные возможности в данной сфере. Разговор также коснулся энергетического потенциала Грузии и важности инвестиций в сфере возобновляемых источников энергии.
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