

Вице-спикер парламента утверждает, что именно оппозиция отдаляет Грузию от евроинтеграции

06.09.2023 15:53





Когда делаются такие призывы, ответ на это, что мы и наше общество объединены вокруг европейского будущего – миллионы долларов заплачены за то, чтобы на Западе думали, что Грузия отдалилась от европейской орбиты, – так вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе откликается на заявление спикера Госдепартамента США.



По его словам, объединиться со своим обществом вокруг европейского будущего не может оппозиция.



«Я хочу ответить на это заявление. В действительности мы и наше общество объединены вокруг европейского будущего Грузии. Те, кто остается против всего этого и работает вне этого, против этого, это радикальная оппозиция, которая не включилась в рабочий процесс, ездит по Европе и лоббирует, чтобы страна не получила статус, и как мы узнали, согласно регуляциям «фара», миллионы долларов заплачены, чтобы нанести ущерб имиджу Грузии, чтобы на Западе думали, что Грузия отдалилась от европейской орбиты и больше не согласна с европейским духом. Когда делаются такие призывы, ответ на это, что мы и наше общество объединены вокруг европейского будущего. Те, кто не может объединиться с собственным обществом вокруг этой идеи, это радикальная оппозиция, которая больше словом не скрывает, что против европейской интеграции», - заявил Талаквадзе.



Для информации, спикер Госдепа США Ведант Патель заявил, что они ясно увидели, что грузинский народ видит себя вместе с Европой. Он призывает правительство и все стороны работать над проведением необходимых реформ для получения статуса кандидата в ЕС.





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