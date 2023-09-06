

Парламент вновь меняет кворум и порядок избрания председателя и т.н. профессиональных членов ЦИК

06.09.2023 17:11





По инициативе правящего большинства, еще раз меняется кворум и порядок избрания председателя и т.н. профессиональных членов ЦИК – в процесс их избрания вносится кворум в 3/5 голосов.



При этом, остаются в силе изменения, внесенные в избирательное законодательство и регламент парламента, согласно которым конкурс по отбору кандидатов вместо президента объявляет председатель парламента, а кандидатуры председателя ЦИК и членов ЦИК парламенту представляет председатель парламента.



Планируемые изменения в избирательном законодательстве и регламенте представил СМИ депутат «Грузинской мечты» Гиви Миканадзе. По его информации, для избрания председателя и т.н. профессиональных членов ЦИК вместо 76 голосов, которыми, согласно существующему закону, они должны избираться сроком на пять лет, потребуется 3/5 - 90 голосов. В случае, если не удастся обеспечить 90 голосов, избрание произойдет 76 голосами.



По пояснению Миканадзе, согласно законопроекту, получить поддержку соответствующих конкретных кандидатов 76 голосами можно будет дважды, а кандидаты, избранные 76 голосами, начнут осуществлять свои полномочия сроком на 5 лет. В случае, если не наберется и 76 голосов, вопрос будет передан на решение президенту.



По словам Миканадзе, президенту будет передан список всех кандидатов, участвующих в конкурсе, и президент единолично решит, какого кандидата из представленного списка назначить председателем ЦИК или на вакантную позицию члена ЦИК.



«Летом, когда была опубликована промежуточная оценка реализации плана из 12 пунктов, еврокомиссар по вопросам расширения выразил свое мнение касательно изменений, проведенных в избирательном законодательстве. В ближайший период Еврокомиссия должна представить предварительное заключение, мы не хотим, чтобы существовал хоть один вопрос - Грузия должна получить статус кандидата заслуженно и справедливо», - так объяснил Миканадзе необходимость планируемых изменений в избирательном законодательстве.



Проект закона будет принят парламентом в ускоренном порядке. Он будет принят в сентябре во всех трех чтениях.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





