

Талаквадзе: Визит президента без согласования с правительством является нарушением Конституции

06.09.2023 17:20





По заявлению вице-спикера парламента Арчила Талаквадзе, для страны было лучше, если бы президент осуществляла свою внешнюю активность в соответствии с Конституцией.



По его словам, нарушение конституционного принципа требует правового и политического реагирования.



«Процедура импичмента будет проведена с соблюдением правил. Импичмент имеет правовое и политическое значение, чтобы в будущем любая власть и любое должностное лицо могли вести свою деятельность в соответствии с Конституцией и делать только то, во что они верят и считают необходимым для страны. Что касается визита президента во Францию, то осуществление визита без согласования и договоренности подразумевает нарушение Конституции, тем более, если во Францию ​​не был направлен запрос», — заявил Арчил Талаквадзе.







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