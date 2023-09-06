

Руководитель НБГ встретилась с послом Великобритании в Грузии Марком Клейтоном

06.09.2023 20:04





Исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава встретилась с послом Великобритании в Грузии Марком Клейтоном.



По информации Национального банка Грузии, основное внимание на встрече было уделено обсуждению макроэкономических тенденций страны. Разговор также коснулся вопроса обеспечения соблюдения финансовых санкций, введенных США, Великобританией и Евросоюзом в отношении России после её вторжения в Украину.



Натия Турнава отметила, что шаги, предпринятые Нацбанком, полностью соответствуют международным санкциям. Также была подчеркнута важность тесного сотрудничества между Национальным банком и Центральным банком Англии. Стороны обсудили проекты, осуществляемые при поддержке посольства Великобритании, также было отмечено, что тесное сотрудничество будет продолжаться и в дальнейшем.



«Великобритания является важным стратегическим партнером Грузии. На сегодняшней встрече мы обсудили совместные проекты. Мы сотрудничаем с Центральным Банком Англии с 2008 года. Они имеют обширный опыт в таргетировании инфляции и обмене знаниями. Следует отметить, что Нацбанк Англии оказал Национальному банку Грузии значительную помощь в переходе к режиму инфляционного таргетирования. Надеюсь, что тесное сотрудничество продолжится и в будущем», — заявила Натия Турнава.







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