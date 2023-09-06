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США помогут МУС собрать улики против Путина для Гааги - СМИ
06.09.2023 20:11
Высокопоставленная делегация Конгресса США, возглавляемая представителем Республиканской партии Майклом Макколом, встретится в четверг с главным прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом и обсудит обвинения в военных преступлениях против президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы делегации.
МакКолл заявил, что Вашингтон рассматривет возможность "помочь Гааге собрать больше улик и разведывательных данных, чтобы доказать обвинения против Путина".
Соединенные Штаты не являются членом МУС, также как и Китай и Россия. В то же время ранее президент США Джо Байден попросил свою администрацию начать делиться доказательствами предполагаемых российских военных преступлений на Украине с МУС.
На вопрос, достаточно ли доказательств для обвинения России в геноциде, члены делегации сравнили ситуацию с нацистской оккупацией Европы во время Второй мировой войны.
"Когда вы пытаетесь стереть культуру, народ и религию, это и есть определение геноцида", - сказал МакКол.
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