

США помогут МУС собрать улики против Путина для Гааги - СМИ

06.09.2023 20:11





Высокопоставленная делегация Конгресса США, возглавляемая представителем Республиканской партии Майклом Макколом, встретится в четверг с главным прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом и обсудит обвинения в военных преступлениях против президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы делегации.



МакКолл заявил, что Вашингтон рассматривет возможность "помочь Гааге собрать больше улик и разведывательных данных, чтобы доказать обвинения против Путина".



Соединенные Штаты не являются членом МУС, также как и Китай и Россия. В то же время ранее президент США Джо Байден попросил свою администрацию начать делиться доказательствами предполагаемых российских военных преступлений на Украине с МУС.



На вопрос, достаточно ли доказательств для обвинения России в геноциде, члены делегации сравнили ситуацию с нацистской оккупацией Европы во время Второй мировой войны.



"Когда вы пытаетесь стереть культуру, народ и религию, это и есть определение геноцида", - сказал МакКол.





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