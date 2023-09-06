

Ребекка Хармс: Импичмент президенту Грузии – сигнал против Евросоюза

06.09.2023 21:09





«Присоединение Украины, Молдовы и Грузии — это не что-то вроде подарка или того, чего заслуживают эти государства… Это шаг, который отвечает нашим общим интересам», — считает немецкий политик, бывший член Европарламента Ребекка Хармс.



Netgazeti побеседовало с Ребеккой Хармс в рамках Тбилисской конференции по безопасности.



Статус кандидата на вступление в ЕС



«Европейская комиссия внимательно следит за тем, действительно ли Грузия выполняет [необходимые для получения статуса] приоритеты. Решение частично будет зависеть от оценки Еврокомиссии. Я убеждена, что нам следует говорить не только о 12 приоритетах. Это политическое решение. Не секрет, что я всегда была сторонником европейского пути Грузии и до сих пор убеждена, что это правильный путь.



Этой осенью нужен сигнал из Брюсселя, показывающий, что ЕС хочет принять Грузию и поддерживает идею расширения как вклада в собственную безопасность. Я не могу судить, приведет ли это автоматически к предоставлению статуса кандидата, но считаю, что если мы собираемся начать переговоры о присоединении Украины и Молдовы, мы не должны оставлять Грузию слишком далеко позади», — считает Хармс.



С начала российско-украинской войны Ребекка Хармс посещает Грузию в третий. По ее словам, правительство Грузии которое «посылает неоднозначные сигналы» Брюсселю, создает проблемы для принятия положительного решения со стороны Еврокомиссии. При этом Хармс перечислила вопросы, вызывающие у нее беспокойство:



«Очень важно, что правительство не приняло участие в Международной конференции в Тбилиси, несмотря на приглашение. Здесь собралось много людей, которые поддерживают путь Грузии к присоединению к западным альянсам. Сложно понять, причины по которым не стоило сюда приходить.



Президент Саакашвили находится в тюрьме в неописуемых условиях. Происходящее неприемлемо и это своего рода послание Западу.



Гражданскому обществу и грузинам удалось остановить принятие «закона об агентах», но есть и другие инициативы, не соответствующие идее вступления в Евросоюз.



Нарушение санкций – большая проблема, и как бы я ни хотела статуса кандидата для Грузии, я понимаю, что Евросоюзу очень сложно [принять это решение].



Правительство Грузии утверждает, что не нарушает санкций и помогает европейским странам выявлять случаи уклонения от санкций. Однако Ребекка Харм заявила, что не верит в то, что в условиях «глубоких экономических отношений», которые Грузия имеет с Россией, санкции не нарушаются.



Ребекка Хармс также вспомнила случай, когда премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили участвовал в Международной конференции консерваторов (CPAC) в Венгрии «вместе со всеми теми мировыми лидерами, которые настроены крайне антиевропейски и в то же время не вступают в альянсы против войны России», введенные из-за войны в Украине.



Несмотря на вышеперечисленные факторы, бывший европарламентарий считает, что ЕС должен принимать решение, исходя из геополитических интересов:



«Очевидно, что правительство Грузии на самом деле не привержено европейскому пути. С другой стороны, не должно быть так, чтобы мы основывали свои решения только на том, что делает грузинское правительство. Расширение отвечает не только интересам стран, вступающих в ЕС, но и интересам самого ЕС. Учитывая нынешнюю ситуацию в Черноморском регионе, очевидно, что членство Грузии в Евросоюзе, а затем и в НАТО укрепляет нашу собственную безопасность».



Импичмент президенту Грузии



В ожидании оценки в рамках пакета расширения президент Грузии отправилась в европейское турне в поддержку получения статуса кандидата. «Грузинская мечта» утверждает, что Зурабишвили, наоборот, вредит процессу, поскольку она публично заявила, что правительство Грузии не выполняет 12 рекомендаций. Поскольку Саломе Зурабишвили совершила визиты в ЕС без разрешения правительства, «Грузинская мечта» начинает процесс импичмента президента. Ребекка Хармс считает это «очень странным решением».



«Президент на самом деле внесла очень большой вклад в то, что Грузия в прошлом году не осталась с пустыми руками и, несмотря на множество проблем, приняла европейскую перспективу и назвала список приоритетов. Президент Зурабишвили очень помогла этому процессу. Несмотря на слабые моменты, когда дебаты шли о правах человека, политических заключенных и свободе СМИ в Грузии, Саломе Зурабишвили имеет очень хорошую репутацию, и ее импичмент является сигналом против Евросоюза», — говорит Хармс.



Война в Украине



Ребекка Хармс входит в число тех, кто критикует Запад за недостаточную поддержку Украины, она убеждена в необходимости полного поражения России.



«Я не уверена, что все правительства, которые помогают Украине в этой войне, выступают за полное поражение России. Непонимание этой цели приводит к уменьшению поддержки Украины. Постепенный процесс принятия решений; Колебания относительно того, какое оружие мы предоставим; Мы поставляем меньше, чем требуют украинцы; Мы всегда задерживаем поставки; Мы не увеличиваем производство вооружения и техники в ЕС – это признаки того, что на Западе недостаточно понимают природу этой войны и угрозу для ЕС. Ее хороо осознают в странах Восточной Европы, во всех странах, переживших российский колониализм и империализм, но не в США, Франции, Германии или Италии».





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