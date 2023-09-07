

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель прибудет сегодня в Грузию

07.09.2023 10:31





Сегодня в Грузию прибудет верховный представитель ЕС, вице-президент Жозеп Боррель.



По информации Службы внешних действий Евросоюза, его первый официальный визит в страну с нынешними полномочиями позволит обсудить прогресс Грузии на пути евроинтеграции, а также обменяться мнениями по более широким внешнеполитическим и региональным вопросам.



В рамках визита верховного представителя примет президент Грузии Саломе Зурабишвили. Также Жозеп Боррель встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.



По информации Службы внешних действий ЕС, после встречи с премьер-министром состоится совместная пресс-конференция.



Жозеп Боррель также встретится с министром иностранных дел Грузии Илией Дарчиашвили.



Согласно информации, верховный представитель ЕС также воспользуется возможностью встретиться с представителями всех политических партий, присутствующих в парламенте, и провести дискуссии с представителями гражданского общества.



«Верховный представитель, вице-президент в ходе визита отметит 15-летие присутствия Миссии наблюдателей ЕС в Грузии, что отражает приверженность ЕС обеспечению безопасности Грузии и мирному разрешению конфликтов. Он примет участие в деятельности, организованной Миссией наблюдателей ЕС (EUMM) вдоль административной границы», - говорится в пресс-релизе Службы внешних связей ЕС.





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