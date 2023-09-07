

Гарибашвили возил сына в Нью-Йорк чартерным рейсом - Стратком правительства

07.09.2023 11:18





Как утверждает руководитель департамента стратегических коммуникаций правительства Грузии Нино Гиоргобиани, премьер-министр Ираклий Гарибашвили в августе находился в США чартерным рейсом.



По его словам, расходы не были оплачены из бюджета.



«Некоторые СМИ пытаются раздуть скандал по поводу того, что в августе премьер-министр Ираклий Гарибашвили отправился в США с сыном, который начинал учебный год в университете Пенсильвании. Они ищут нового скандала, но как и в остальных случаях, здесь тоже нет ничего скандального. У каждого есть желание и право быть рядом с сыном в такое важное время, тем более, что ни закон не был нарушен, ни государственные расходы не понесены.



В августе этого года премьер-министр находился с частным визитом в США, и его поездка, а также чартерный (коммерческий) рейс или какие-либо другие расходы не были оплачены из государственного бюджета.



Ежегодно премьер-министр заполняет декларацию об имуществе, в которой указываются все расходы, поэтому ждите публикации следующей декларации", - написал Гиоргобиани.





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