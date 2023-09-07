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Лидер «Мечты» утверждает, что Иванишвили совершенно не волнуют санкции
07.09.2023 12:05
Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что олигарха и основателя партии власти Бидзину Иванишвили «совершенно не волнуют санкции», поскольку де-факто против олигарха санкции и так действуют.
Так Кобахидзе прокомментировал заявление сенатора США Криса Соча, который заявил, что в Конгрессе ведутся дискуссии по поводу санкций в отношении еще нескольких должностных лиц Грузии, в том числе Иванишвили.
«Что касается господина Бидзины Иванишвили, то все видят, что этого человека совершенно не интересует тема санкций. Де-факто санкции против него и так задействованы.
Такая крупная сумма «остановлена» в швейцарском банке — ему вот так нагло, без каких-либо оснований, поводов и объяснений, просто не выдают собственные средства. Не буду уже упоминать историю ограбления, которое происходило в швейцарском банке с 2008 года и продолжается по сей день. Это обычные де-факто санкции.
Поэтому Бидзину Иванишвили нельзя удивить или запугать санкциями, и такие заявления абсолютно бесполезны, особенно когда их озвучивает один из сотрудников Сената. У подобных заявлений нет никакого ресурса повлиять на кого-то», — заявил лидер партии власти.
Ираклий Кобахидзе снова обвинил «радикальную оппозицию» в саботаже евроинтеграции Грузии. Политик считает, что, призывая ввести санкции против грузинских должностных лиц, оппоненты власти ставят цель — «прекращение сближения» страны с ЕС.
SOVA
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