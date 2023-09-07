|
|
|
США передадут Украине активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов
07.09.2023 13:13
Впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, США передадут Украине конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы.
Как передает УНИАН, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
«Мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов, которые теперь будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов», — заявил Блинкен.
Речь идет о 5,4 млн долларов, которые планируют направить на поддержку и реабилитацию ветеранов. Средства будут переданы Украине в рамках помощи, о которой объявил Блинкен.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна