

США передадут Украине активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов

07.09.2023 13:13





Впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, США передадут Украине конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы.



Как передает УНИАН, об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.



«Мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов, которые теперь будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов», — заявил Блинкен.



Речь идет о 5,4 млн долларов, которые планируют направить на поддержку и реабилитацию ветеранов. Средства будут переданы Украине в рамках помощи, о которой объявил Блинкен.





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