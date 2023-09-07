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Столтенберг: У нас не осталось другого варианта, кроме как обеспечить мир союзникам НАТО
07.09.2023 13:59
«После окончания «холодной войны» страны Запада верили в партнёрские отношения с Россией, но РФ не выбрала этот путь», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании комитета по международным отношениям Европарламента.
По словам Столтенберга, Россия решила контролировать своих соседей, попыталась восстановить сферы влияния, заявив, что решение стран о вступлении в НАТО является провокацией.
«Это не провокация, это демократическое, суверенное право каждой страны выбирать свой собственный путь. Таким образом, у нас была Грузия в 2008 году, Крым в 2014 году и масштабная интервенция в 2022 году. Поэтому нас не осталось другого варианта, кроме как обеспечить мир союзникам НАТО, инвестируя в оборону и поддерживая Украину, потому что, если президент Путин победит в Украине, это будет трагедией для украинцев и опасностью для нас.
Это послание авторитарным лидерам о том, что желаемая цель может быть достигнута с помощью военной силы. Поэтому в интересах нашей безопасности поддерживать Украину, и я благодарен за поддержку, которую оказывают Украине члены Евросоюза и НАТО», — заявил Йенс Столтенберг.
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