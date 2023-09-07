

Батиашвили: Власть Грузии должна решить, что невозможно все время сидеть на 2 стульях

07.09.2023 14:01





По мнению исследователя Фонда Рондели Зураба Батиашвили, визит в Грузию верховного представителя ЕС, вице-президента Жозепа Борреля связан с началом процесса импичмента президенту Саломе Зурабишвили. По его словам, Жозеп Боррель приезжает и чтобы внести больше ясности в процесс предоставления статуса кандидата, чтобы наконец разобраться, где власть Грузии в этой ситуации.



«Жозеп Боррель — дипломат высокого уровня, и в дипломатии не все говорится. Это может и не выйти наружу, но реально все понимают, в том числе и Боррель, что и этот визит в прямой связи с импичментом. То есть правящая сила страны начинает импичмент, когда президент предпринимает шаги в сторону Запада. Это, конечно, один из сигналов, который Запад тоже ощущает и видит», — сказал Батиашвили.



По его оценке, в Грузии серьезный провал в связи с 12 пунктами.



«Реально власть Грузии должна решить, что невозможно все время сидеть на 2 стульях. С одной стороны, показывать то, будто идет в сторону Запада, но реально делает антизападные не только заявления, но и дело. Приближается время, когда должно быть решено, предоставят ли Грузии статус кандидата. Необходимо внести ясность в эту ситуацию, однако со стороны властей Грузии многое неясно. Не следует забывать, что в Грузии есть серьезный провал в связи с 12 пунктами. Реально власть не выполняет рекомендации, что является проблемой. «Грузинская мечта» заявляет, что рекомендации выполняются, предпринимаются шаги, создаются комиссии и так далее, но это «переливание из пустого в порожнее», все это чувствуют и видят», - сказал Батиашвили.



По его словам, если Грузии будет предоставлен кандидатский статус, это не будет заслугой одного конкретного человека.



«В данном случае нет заслуги какого-то конкретного человека или института, грузинский народ получит статус кандидата, если нам его предоставят, но именно из-за того, что в процесс не внесена ясность, господин Боррель приезжает, чтобы внести эту ясность, чтобы они могли, наконец, разобраться, где власть Грузии в этой ситуации. Что касается оппозиции и неправительственных организаций, думаю, они будут говорить о подобных вопросах. Сейчас главным вопросом является выполнение плана из 12 пунктов и вопрос предоставления или не предоставления статуса», - сказал Батиашвили.





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