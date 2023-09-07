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ЕСПЧ не нашел нарушений в деле о зедаржании бывшего главы ЕНД Ники Мелия
07.09.2023 14:24
Рассмотрение дела Ники Мелия в Страсбургском суде по правам человека завершилось.
Ника Мелия просил суд признать нарушение двух статей, что его задержание было незаконным и носило политический характер.
Как установил суд, нарушения какой-либо статьи не было.
«Нарушения пункта 1 статьи 5 Конвенции не было. Согласно пункту 3 статьи 5 Конвенции отдельного вопроса не возникает. Нарушения статьи 18 Конвенции в отношении пункта 1 статьи 5 Конвенции не было", - отмечается в решении суда.
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