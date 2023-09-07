

Деканоидзе: Если публичный служащий живет честно, у него нет возможности нанять чартер!

07.09.2023 15:23





Какая разница, куда он полетел чартерным рейсом?! Государственный чиновник не имеет этой возможности. Это трагедия, что у Грузии премьер, который дает себе право нанять чартеры на коррумпированные деньги, - заявила журналистам депутат от оппозиции Хатия Деканоидзе.



По ее словам, когда премьер-министр одной из беднейших стран позволяет себе нанять чартер, это признак олигархии и коррупции, потому что у публичного служащего нет финансовой возможности арендовать его.



«Это признак немыслимо большой клептократии, олигархии и коррупции, когда премьер одной из беднейших стран, граждане которой уезжают в эмиграцию и умирают в пустыне, переходя в другую страну, в то время как дети в Грузии голодают, их родители не имеют возможности купить книгу, или сумку, или ежедневно давать финансы, на которые дети утолят чувство голода, премьер страны, где реально много проблем, дает себе право нанять чартер, чтобы семья перелетела за границу. Какая разница, куда отправился чартером? Факт, что чартеры стоят дорого, и факт, что у него есть эта возможность. У публичного служащего нет возможности нанять чартер! Я почти 20 лет был госслужащей в разных странах и если публичный служащий живет честно, не замешан в коррупции, у него нет этой возможности! Это трагедия, когда у Грузии премьер-министр, который позволяет себе на коррупционные деньги арендовать чартеры и летать в любую страну. Я не надеюсь, что сейчас что-то будет расследовано, но придет время, когда всем будет дан ответ со стороны объективного правосудия, откуда у чиновников были суммы на аренду чартера. Чартер, например, из Нью-Йорка в Париж стоит 100 тысяч долларов, эти цены можно найти в интернете, это невообразимые цены», - сказала Деканоидзе.





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