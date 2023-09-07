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Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Грузию
07.09.2023 17:27
Верховный представитель ЕС, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель находится в Грузии.
Его самолет приземлился в Тбилисском аэропорту имени Шота Руставели несколько минут назад.
В аэропорту Борреля встречали министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили, посол Грузии в Евросоюзе Вахтанг Махароблишвили и посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.
Сегодня же в 19:30 Жозеп Боррель проведет брифинг в офисе представительства ЕС.
Кроме того, в рамках визита верховного представителя примет президент Грузии Саломе Зурабишвили. Также Жозеп Боррель встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, после чего должна состояться совместная пресс-конференция.
Жозеп Боррель также встретится с министром иностранных дел Грузии Илией Дарчиашвили.
По информации Службы внешних действий ЕС, верховный представитель ЕС также воспользуется возможностью встретиться с представителями всех политических партий, присутствующих в парламенте, и провести дискуссии с представителями гражданского общества.
Согласно информации, его первый официальный визит в страну с нынешними полномочиями позволит обсудить прогресс Грузии на пути евроинтеграции, а также обменяться мнениями по более широким внешнеполитическим и региональным вопросам.
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