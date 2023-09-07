

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель прибыл в Грузию

07.09.2023 17:27





Верховный представитель ЕС, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель находится в Грузии.



Его самолет приземлился в Тбилисском аэропорту имени Шота Руставели несколько минут назад.



В аэропорту Борреля встречали министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили, посол Грузии в Евросоюзе Вахтанг Махароблишвили и посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



Сегодня же в 19:30 Жозеп Боррель проведет брифинг в офисе представительства ЕС.



Кроме того, в рамках визита верховного представителя примет президент Грузии Саломе Зурабишвили. Также Жозеп Боррель встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, после чего должна состояться совместная пресс-конференция.



Жозеп Боррель также встретится с министром иностранных дел Грузии Илией Дарчиашвили.



По информации Службы внешних действий ЕС, верховный представитель ЕС также воспользуется возможностью встретиться с представителями всех политических партий, присутствующих в парламенте, и провести дискуссии с представителями гражданского общества.



Согласно информации, его первый официальный визит в страну с нынешними полномочиями позволит обсудить прогресс Грузии на пути евроинтеграции, а также обменяться мнениями по более широким внешнеполитическим и региональным вопросам.





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